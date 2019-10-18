"Осінній Fest" на Чернігівщині: польоти на літаку, екскурсії в храми та ліси

На Всеукраїнському фестивалі "Осінній Fest", який у суботу, 19 жовтня, проведе Кіптівська громада Козелецького району Чернігівщини, гостям запропонують багато цікавих розваг.

Про це повідомляється на офіційному сайті Кіптівської громади.

"Всеукраїнський фестиваль "Осінній Fest" відбудеться 19 жовтня. Серед "родзинок" – кінні катання лісовими стежками, "тихе полювання" із справжнім місцевим грибним експертом, локації, які розкриватимуть громаду через призму традиційної мультикультурної кухні тощо. Цікавими обіцяють бути екскурсії "Православні храми громади", "Лісництво в дії", "Контактний зоопарк із свійськими тваринами". Любителів екстриму чекає командна гра у пейнтбол, а також стрибки з парашутом та екскурсія на літаку навколо території громади", - йдеться в повідомленні.

Крім того, гостям фестивалю запропонують флешмоби та локації "Рушникова доля України", "Алея можливостей" та "Університет творчого майстра", де можна буде ознайомитись із традиціями вишивання та лозоплетіння, а, за бажання, навіть спробувати самому щось створити.

Заходи фесту проходитимуть на мальовничій сонячній галявині урочища "Прохолода" під запальні пісні й танці від колективів Чернігівщини, Сумщини та Львівщини.

На завершення свята місцеві кухарі почастують присутніх кулешем "Єднання" за місцевим рецептом.

Проведення такого масштабного й оригінального фестивалю стало наслідком перемоги Кіптівської ОТГ в конкурсі Міністерства культури України "Малі міста – великі враження", а відтак отримання співфінансування з державного бюджету.