На Херсощині створили першу в Україні віртуальну екскурсію

На Херсонщині відзняли першу в Україні віртуальну екскурсію.

Про це повідомляє сайт Департаменту туризму та курортів ОДА.

"На Херсонщині відзняли першу в Україні віртуальну екскурсію. Відтепер побувати у єдиному автентичному шато України – виноробному господарстві князя П.Трубецького – можна, не покидаючи своєї оселі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, департамент туризму та курортів разом з Олексієм Мирошниковим та "Sun Media Group" створили унікальний для України туристичний продукт, використовуючи VR-технології. Віртуальна подорож шато триває 20 хвилин, глядачів у світ історії та вина супроводжує гід Тетяна Коверда.