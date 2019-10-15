До сумського музею повернувся унікальний експонат

До краєзнавчого музею в Сумах повернувся унікальний експонат – скринька для зберігання цехової казни, датована 1691 роком.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив керівник закладу Владислав Терентьєв.

«До Сумського обласного краєзнавчого музею повернувся після реставрації у Національному науково-дослідному реставраційному центрі України унікальний експонат – скринька для зберігання цехової казни, датована 1691 роком, художником-реставратором якої є Сергій Голуб. Її можна вважати у своєму роді унікальною, адже вона є предметом, що дає розуміння про те, як вправлялися з грошима українці краю три століття тому», - говорить Терентьєв.

За його словами, в ХVІІ-ХVІІІ століттях із розвитком міст краю, що були центрами ремісничого виробництва і торгівлі, основну категорію містян складали ремісники, які об’єднувалися в цехи, на чолі яких стояли цехмістри.

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«Обирались і «скриньові брати», які відповідали за казну цехової організації, що зберігалася у спеціальних скриньках. Напис на кришці скриньки дав змогу датувати та атрибутувати музейний предмет, встановивши ім’я цехмістра цеху, якому належала скринька – це Геннадій Сєйдецький», –говорить директор музею.

Незабаром «грошова» скринька займе своє почесне місце в стаціонарній експозиції Сумського обласного краєзнавчого музею.