На Житомирщині гостей свята врожаю пригощатимуть гарбузовими смаколиками

У Баранівській ОТГ на Житомирщині в неділю, 25 серпня, вперше проведуть свято врожаю Harvest Fest, під час якого гостей пригощатимуть стравами з гарбуза та влаштують конкурс весільних короваїв.

Про це повідомляє комунальна установа "АМОР" (Агенція місцевого органічного розвитку) в Facebook.

"Щороку фестиваль буде присвячуватися якійсь сільськогосподарській культурі. Цього року це буде гарбуз. У межах заходу запланована культурно-розважальна програма "Ходить Гарбуз по городу…", – йдеться у дописі.

Зазначається, що основна мета Harvest Fest – започаткувати традиційну виставку-ярмарок, де місцеві фермери зможуть рекламувати та продати зернові культури, овочі, ягоди, фрукти, горіхи.

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У межах свята врожаю заплановані дегустація гарбузових смаколиків, гарбузові забави та конкурси, гарбузові фотозони, гарбузовий аукціон, а також виготовлення витинанок із гарбуза і конкурс домашніх солінь.

Крім того, організатори готують конкурс весільних короваїв, виставку композицій від флористів і дизайнерів та етноярмарок.

Усі охочі зможуть взяти участь у майстер-класах від Міжшкільного ресурсного центру та завітати до музею "Поліська хата".

Заходи в межах свята врожаю супроводжуватимуть виступи народних колективів Баранівської ОТГ, а завершиться воно тематичною дискотекою.

Harvest Fest проходитиме в смт Полянка.