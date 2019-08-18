На Гощанському городищі влаштують фестиваль живої історії

Наприкінці вересня на Рівненщині відбудеться Історико-культурний фестиваль «Погоринські міста. Гоща».

Про це повідомляє «Рівненщина туристична».

«21 вересня 2019 року за підтримки Українського культурного фонду відбудеться Історико-культурний фестиваль «Погоринські міста. Гоща», який перенесе вас у часи Київської Русі. До Гощі з’їдуться фахівці військово-історичної реконструкції з усієї України, що створять відповідну атмосферу фестивалю», - йдеться в повідомленні.

Відвідувачі заходу зможуть спробувати себе в ковальстві, гончарстві, різьбі, ткацтві, пошитті взуття та інших ремеслах тих часів, а також постріляти з лука, покидати спис та повправлятися на мечах. Крім того, гостям запропонують покататися на копії варязького човна «Драккар Гунгнір», роздивитися ближче побут та речі жителів городищ, скуштувати страви за давньоруськими рецептами, сфотографуватися в історичному вбранні, взяти участь у театралізованих екскурсіях, в розіграшах подарунків, історичних іграх та забавах.

Також заплановані виступи лірника Андрія Ляшука (м. Рівне) та гурту «Кам`яний Гість» (м. Київ).

Вхід на захід – вільний.

Фестиваль живої історії влаштують на Гощанському городищі на березі річки Горинь (смт Гоща, Рівненської обл.).

Як зазначають організатори, захід відбуватиметься в сімейному форматі: без алкоголю, з розвагами для дітей. Буде доступ до питної джерельної води, туалетів, затінку.

Поблизу фестивалю облаштують наметове містечко для охочих відпочити на природі та поспілкуватися біля багаття.