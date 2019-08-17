Луцьк кличе туристів на "Князівський бенкет"

У Луцьку 25 серпня вже вчетверте відбудеться фестиваль середньовічного духу "Князівський бенкет".

Лицарські турніри, шоу кінного театру, співи менестрелів, середньовічні танці, найрізноманітніші страви і медові напої обіцяють гостям заходу, який відбудеться на Замковій площі перед замком князя Любарта, повідомляє Zruchno.Travel.

"Фестиваль середньовічного духу, який перенесе вас у добу Середньовіччя, зачарує співами мандрівних менестрелів, закружляє в середньовічному танку, перетворить на лицарів та вінценосних осіб. Ви скуштуєте найрізноманітніших страв, якими пригощали у Луцьку в той час, коли наше місто іменувалось Лучеськом Великим, і, найголовніше, почастуєтесь головним напоєм того часу – медовим диво-напоєм", – йдеться в анонсі заходу.

Також зазначається, що на "Князівський бенкет" до Луцька завітає український гурт "Бурдони Черна" з міста Чернівці, який грає середньовічну, скандинавську, ірландську та іншу історичну музику в сучасних обробках.

"Запальні музики розважатимуть гостей фестивалю веселими піснями і мелодіями, а також проведуть майстер-класи гри на незвичайних музичних інструментах", – анонсують організатори.

Крім того, на фестивалі вже традиційно відбудеться конкурс на краще середньовічне вбрання, а власники найцікавішого та найбільш історично правдивого вбрання отримають подарунки від партнерів заходу.

Початок святкової ходи учасників фестивалю на чолі з князем Вітовтом заплановано на 16:00 від Театрального майдану. Також у програмі – лицарські бої, історичні лекції та майстер-класи, театралізовані дійства, танці та забави. Програму завершить середньовічна дискотека з білоруським гуртом Pawa.

Фото: konkurent.in.ua