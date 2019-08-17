На Сумщині проходить екологічний фестиваль "Дикий мед"

"Цей захід проводиться з метою презентації його учасникам виробів бджільництва і екологічно чистої продукції з меду. Ми запросили на нього бджолярів і з інших районів Сумщини, тому подивитися і спробувати тут буде що", - розповів глава Зноб-Новгородської ОТГ Петро Гончаров.

Гостей та учасників екофесту чекає медовий ярмарок. Всіх охочих пригощатимуть млинцями і медом. Протягом усього дня будуть проводитися семінари і майстер-класи, лекції на теми бджільництва і екопродукції, виставка-продаж робіт.

Програмою фестивалю також передбачено проведення аукціону меду, виставки-презентації екологічно чистої продукції, конкурсу на кращі вироби з продукції бджільництва та та низка інших заходів, які триватимуть до пізнього вечора.

Подібний захід на території Зноб-Новгородської ОТГ проведуть вже втретє.

Фото: zn-otg.gov.ua, www.facebook.com/znotg