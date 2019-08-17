На Тернопільщині стартував десятиденний "Городок Фест"

"Сьогоднішній «Городок Фест» принесе багато радості та оптимізму усім учасникам та глядачам. Адже тут добре організовані постійно діючі зони атракціонів, шопінгу, фудкорт і пляжного відпочинку прямо на березі Дністра, яскрава насичена програма розваг щодня, народні гуляння у поєднанні з сучасною музикою, відомі українські виконавці зі своєю концертною програмою, найпопулярніші європейські і українські ді-джеї з дводенною вечірньою програмою в рамках фестивалю. Все це і є запорукою гарного настрою та хорошого відпочинку", - прокоментував подію голова обласної ради Віктор Овчарук.

Фестиваль «Городок Фест» на Тернопільщині / Фото: Тернопільська обласна рада

У наступні дні фестивалю учасників очікують відомі виконавці – DZIDZIO, «Друга ріка», Амадор Лопес зі своїм шоу-балетом, а також один з найвідоміших у Європі музикальних проектів у стилі deep house – румунський Vanotek.

Фестиваль проходить у мальовничому куточку області на березі Дністра з унікальним, теплим мікрокліматом. Свого часу цю територію називали Українською Рів'єрою, яка майже два століття тому була улюбленим місцем відпочинку європейської аристократії. Недарма з Відня до Заліщик була прокладена залізниця.

Нині цей край входить у 20 найкрасивіших місць України.