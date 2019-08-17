На Тернопільщині стартував десятиденний

На Тернопільщині стартував десятиденний "Городок Фест"

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Укрінформ
Масштабний десятиденний фестиваль на березі Дністра "Городок Фест" стартував на Тернопільщині.
Про це повідомляє пресслужба обласної ради.

"Сьогоднішній «Городок Фест» принесе багато радості та оптимізму усім учасникам та глядачам. Адже тут добре організовані постійно діючі зони атракціонів, шопінгу, фудкорт і пляжного відпочинку прямо на березі Дністра, яскрава насичена програма розваг щодня, народні гуляння у поєднанні з сучасною музикою, відомі українські виконавці зі своєю концертною програмою, найпопулярніші європейські і українські ді-джеї з дводенною вечірньою програмою в рамках фестивалю. Все це і є запорукою гарного настрою та хорошого відпочинку", - прокоментував подію голова обласної ради Віктор Овчарук.

Фестиваль «Городок Фест» на Тернопільщині / Фото: Тернопільська обласна рада

У наступні дні фестивалю учасників очікують відомі виконавці – DZIDZIO, «Друга ріка», Амадор Лопес зі своїм шоу-балетом, а також один з найвідоміших у Європі музикальних проектів у стилі deep house – румунський Vanotek.

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Фестиваль проходить у мальовничому куточку області на березі Дністра з унікальним, теплим мікрокліматом. Свого часу цю територію називали Українською Рів'єрою, яка майже два століття тому була улюбленим місцем відпочинку європейської аристократії. Недарма з Відня до Заліщик була прокладена залізниця.

Нині цей край входить у 20 найкрасивіших місць України.

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