"Козацький Спас": під Києвом покажуть українські бойові мистецтва

У селі Копачів, що на Київщині, відбудеться міжнародний фестиваль національних воїнських та традиційних культур "Козацький Спас" імені Анатолія Єрмака.

Про це повідомив президент “Парку Київська Русь” Володимир Янченко на пресконференції в Укрінформі.

“Завтра-післязавтра ми організовуємо в нашому Древньому Києві прекрасну подію, яка називається “Козацький спас”. У самій назві ми вже розуміємо сенс події - це збереження нашого козацтва, духу козацтва. Збереження всіх наших традицій, нашого кореня, бо в нашому ж гімні є слова, що ми козачого роду, ось саме все це разом нас і об'єднало”, - сказав Янченко.

Під час пресконференції президент ГО “Всеукраїнська федерація “Спас””, організатор ХХІІІ Міжнародного фестивалю національних воїнських та традиційних культур “Козацький Спас” імені Анатолія Єрмака Олександр Притула зазначив, що основна мета їх організації полягає у відродженні бойових лицарських традицій українського народу в контексті світових лицарських традицій бойової культури. За його словами, на фестиваль “Козацький Спас” зберуться учасники з України та зарубіжжя, які представлятимуть різні школи національних бойових мистецтв.

Питання проведення фестивалю "Козацький Спас" обговорили експерти в Укрінформі / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

“Цим самим заходом, він культурно-просвітницький, ми показуємо нероз'єдність воїнських традицій давніх слов'ян, Київської Русі і козацтва. Бо в історії, на жаль, у нас вкрадений оцей проміжок, вкрадений оцей зв'язок Русі і козацтва”, - сказав Притула.

Він розповів, що під час фестивалю буде презентація відомих українських козацьких бойових мистецтв, таких, як український рукопаш “Спас”, Бойовий Гопак, боротьба навхрест, боротьба на поясах, боротьба штовхач, кулачний бій “Лава на лаву”.

Крім того, відвідувачі побачать виступи майстрів національних видів бойових мистецтв та боротьби інших народів світу: індійське бойове мистецтво ніхангів Ґатка, татарська боротьба Алиш, грузинська національна боротьба Чідаоба, грузинське національне бойове мистецтво Хрідолі, вірменська боротьба Кох, азербайджанська боротьба Гюлеш, тайське бойове мистецтво Муай борай, китайське бойове мистецтво тайцзицюань, кунг-фу та багато інших цікавих реконструкцій забутих бойових мистецтв середньовіччя та інших часів.

Під час пресконференції був підписаний Меморандум про співпрацю між Орденом Тамплієрів Англії та Князівством Київська Русь, Всеукраїнською федерацією “Спас” та кошовим отаманом Запорозького Війська Низового “Запорозька Січ”.

Відкриті Всеукраїнські ігри проходитимуть 17-18 серпня в Древньому Києві в Князівстві Київська Русь (с. Копачів, Обухівський р-н, Київська обл.). Захід відбуватиметься за підтримки Міністерства молоді та спорту України під час ХХІІІ Міжнародного фестивалю національних воїнських та традиційних культур “Козацький Спас” імені Анатолія Єрмака.

На території Древнього Києва на відвідувачів чекають музеї та експозиції. У середньовічному тирі кожен зможе навчитися влучно стріляти з лука, кидати списи та ножі.