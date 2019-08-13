У Запоріжжі на Хортиці знімають «Абсолютно брехливу історію» про козаків

Кореспонденти Укрінформу побували на знімальному майданчику і побачили, як народжується сучасне українське кіно

12-серійний комедійний серіал «Абсолютно брехлива історія» знімають телеканал ICTV та IQ Production за підтримки Міністерства культури України. Упродовж серпня зйомки проходитимуть у Запоріжжі, на території історико-культурного комплексу «Запорізька Січ».

«БРЕХЛИВА ІСТОРІЯ», АЛЕ КАСТИНГИ ЧЕСНІ

«Абсолютно брехлива історія» - це комедійний історичний серіал про козака Івана, якого зіграє Юрій Дяк. За задумом сценаристів, Іван украв коштовності в московського царя, аби викупити матір із турецького полону. Разом із купою коштовних речей козак поцупив і сережку, яка робила царя непереможним. Сережка потрапила на Запорізьку Січ до Кошового (Остап Ступка). Вже на Хортиці Іван знайомиться з козаком Назаром (Андрій Ісаєнко). А далі починаються пригоди.

У стрічці знімається 20 акторів, ще близько трьохсот людей — масовка. Попри те, що сюжет серіалу абсолютно вигаданий, його творці намагались якомога правдивіше показати життя козаків у XVI-XVII ст.

Частину сцен вже відзняли у музеї національної архітектури в Пирогові. У серпні знамальна група працюватиме у Запоріжжі на Хортиці.

«Наш герой потрапляє на Хортицю вже у першій серії і до 12-ї - він так чи інакше повертається сюди», - розповідає генеральна продюсерка серіалу Оксана Іванюк.

Вона зізнається, що коли почалась робота над сценарієм, то образ головного героя писали, уявляючи саме Юрія Дяка.

«Писали під нього, але кастинги проводили чесно. Багато акторів передивились, перш ніж затвердити Юру. Були дуже сильні конкуренти, але переміг Дяк. Його темперамент, усмішка, зовнішність, навіть якісь зморшки навколо очей — усе це підходило нашому герою Івану», - розповідає продюсерка.

Юрій Дяк

Задля ролі Юрію Дякові довелось відростити волосся і записатися до спортивної зали. Актор каже, що образ Івана йому дуже близький.

«Я також буваю і романтичним, і авантюрним. Головне — вміти все правильно поєднувати. На Хортиці у мого героя будуть пригоди, він має знайти варіанти рішення деяких питань, інакше не зможе досягти поставленої мети», — розповідає Дяк.

БЕЗ ЛЮБОВІ КОСТЮМА НЕ БУДЕ

Накладання гриму триває 40 хвилин-годину, потім актор іде до костюмерної, де й перетворюється на козака Івана. Тим часом, знімальний процес триває...

«На знімальному майданчику люди з ХХІ століття не ходять», - чуємо з рації костюмера Олександри Климович. Одягнувши актора, вона одразу робить примітки у товстезній папці, у якій розкладено у файли сотні сцен. «Працювати з чоловіками складніше, ніж із жінками. Вони повільніші, люблять поговорити. Довше одягаються. Жінки ж уміють роботи одночасно декілька справ», - сміється Олександра. Спеціально для зйомок серіалу було створено понад 160 комплектів костюмів. Починаючи з лютого костюмери працювали з історичним консультантом, спеціально вишукували вбрання, ішов довгий процес створення, адже у кожного героя є кілька костюмів. Їх робили багатошаровими, аби красиво виглядали. «Кожен період, з яким нам доводиться працювати, необхідно полюбити. Інакше нічого не війде. Я закохалася в епоху козацтва. За що? За дух того часу. Сценаристи, на мій погляд, дуже правильно відчули цю епоху. Є за що любити козаків — за їх патріотизм. Сьогодні дуже важливо бути патріотом країни», — розповідає костюмер Саша. За її словами, найскладніший костюм у козака Назара. У нього дуже багато динамічних сцен, тож під час створення костюма металеві елементи замінили гумо-пластиком. Весільна сукня чарівної красуні Мар'яни (її зіграє молода, але вже відома акторка Міла Сивацька) також була надскладною — багато ручної роботи, ретельно підбирались тканини, доводилось навіть спеціально створювати деякі відтінки. Андрій Ісаєнко у ролі козака Назара

СПРАВЖНІЙ КОЗАК

Відомий український актор Андрій Ісаєнко народився і навчався у Запоріжжі. Як він сам зізнався: мріяв зіграти роль козака.

«Мріяв приїхати на батьківщину з прем'єрою фільму — приїхав з прем'єрою «Кіборгів». Мріяв зіграти козака — зараз беру участь у зйомках козацької історії. У житті намагаюсь бути таким, як мій герой Назар. Не завжди виходить, але треба вірити… у любов, дружбу, правду. Треба намагатись», — розповів Ісаєнко.

Спеціально для зйомок фільму він проколов вухо, взяв додаткові курси верхової їзди, аби впевненіше триматись у сідлі, а також займався з каскадерами. За час зйомок трохи схуд — один із костюмів важкий і жаркий.

Про те, що Ісаєнко коріний запоріжець, знімальна група дізналась після того, як затвердила його на роль.

Оксана Іванюк каже, що зв'язки актора у рідному місті дуже допомогли, коли йшов набір людей для масовки.

«Якщо чесно, ми придумали Назара наївним хлопцем. Але прийшов Ісаєнко, зіграв і зробив образ зовсім іншим — кращим», — каже Іванюк.

Під час зйомок у рідному Запоріжжі Ісаєнка пограбували: вкрали документи, ключі від квартири, технічний паспорт на авто. Актор звертався до мешканців міста з проханням допомогти знайти вкладені речі.

АКТОРСЬКА МАГІЯ

У серіалі є кілька персонажів, які в процесі зйомки і кастингів трансформувалися. Наприклад, є молодший брат Назара, Ігор.

«Коли на кастинг прийшов Саша Піскунов, ми зрозуміли, що він зовні схожий на Ісаєнка, але головне — він дуже сильний актор, обдарований. Ми зрозуміли, що у нас з'явився сильний актор на роль, яка спочатку була роллю другого плану. Тож, коли з'явився Піскунов, ми вирішили цю роль розширити і прописали серйозну драматичну лінію під його героя Ігоря. Така ж історія була з одним із розбійників. Ватажок — Володя Канівець — нам настільки сподобався в цій ролі, що ми захотіли бачити його все більше і більше. Тому, розбійника стало більше», — пояснює генеральна продюсерка «Абсолютно брехливої історії».

Вона також розповіла, що коли знімальна група вперше приїхала на Хортицю, аби подивитись на локацію, вони познайомились із козацьким театром. Саме запорізькі козаки підкинули багато ідей, які увійшли до фільму. Наприклад, один герой буде завдавати вирішального удару з ручної гармати, такої самої, яку під час своїх виступів використовують козаки.

ЗНЯТИ НЕ ГІРШЕ, НІЖ «ПІРАТИ КАРИБСЬКОГО МОРЯ»

Оператор-постановник Сергій Ревуцький вважає «Запорізьку Січ» єдиним у нашій країні майданчиком, який би так точно підходив під історію фільму. Проте, саме тут, у Запоріжжі, є чимало обʼєктів, які аж ніяк не вписуються у події ХVI-XVII століття.

Сергій Ревуцький

«ДніпроГЕС — дуже красивий, всі залюбки фотографуються на його фоні, він монументальний, але в іншій епосі. ДніпроГЕС — це мій головний біль. Доводиться викручуватися, міняти ракурси і знімати не в тому напрямку, який тобі потрібен, розводити малюнок мізансцени не в такій формулі, яка у тебе закладена в голові. Але ми справляємося. Тут більше плюсів, ніж мінусів. Ми намагаємося уникати сучасних речей, — як той же ДніпроГЕС, чи три червоні вежі електропередач», — говорить Сергій Ревуцький і додає, що автори сценарію посилалися на «Піратів Карибського моря», але це достатньо серйозний багатобюджетний продукт, що вимагав великих вкладень, насамперед, у плані ресурсів.

«За допомогою операторських фішок ми змогли наблизитися до формату «Піратів...». Ми вибрали подачу кіномови. Що це означає? Ми знімаємо не у розширенні 16х9, ми розтягуємо зображення. Композиція формується по-іншому, плюс ми обрали формат не 25 кадрів, а 24 - це теж дає якусь кінопластіку. Кадр стає багатим, коли оператор накладає на нього велику кількість операторських рішень: проекція темного на світлому і навпаки. Планочку ми взяли високу, сподіваюся, що ми будемо першими і приємно здивуємо», — ділиться Ревуцький.

У той же час генпродюсерка Оксана Іванюк пояснює, що знімальна група не намагається зробити копію «Піратів Карибського моря». Мова йде лише про «інтонацію» фільму.

«Пірати...» — це вигадана історія, яка корінням сягає у реальні історичні події та літературу. Це костюмована весела, життєствердна історія. Це екшн. Ми хочемо розповісти нашу історію, але зберігаючи цю тональність», — підсумувала Іванюк.

Бюджет картини склає близько 33 млн гривень, половину з яких профінансує Мінкульт, решту — інвестує телеканал.

На великі екрани «Абсолютно брехлива історія» вийде у 2020 році. Автори сценарію запевняють: серіал сподобається як чоловікам, так і жінкам. Буде і гумор, і кохання, і пригоди.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя

Фото Дмитра Смолієнка