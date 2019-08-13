Вода на п'яти пляжах Одеси не відповідає нормі

Вода на п'яти пляжах Одеси не відповідає нормі

Укрінформ
Фахівці державної установи «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», що провели аналіз проб морської води вздовж узбережжя Одещини, оприлюднили висновки: вода біля п'яти з дев'яти міських пляжів Одеси не відповідає нормативним вимогам

"У зонах рекреації морського водокористування на пляжах Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів та міста Одеси досліджено 92 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 4 проби на санітарно-хімічні показники. Не відповідають гігієнічним вимогам по санітарно-мікробіологічних показниках проби морської води, відібрані на пляжах 10, 13, 16 станцій Великого Фонтану, «Аркадія» і «Відрада», - зазначили фахівці МОЗ .

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Зазначається також, що досліджені 6 проб води поверхневих водойм 1 категорії стандартні.

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