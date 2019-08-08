В Одесі пройшов жіночий чемпіонат України з пляжного футболу

Чемпіонат України з пляжного футболу, який зібрав 10 команд із 6-ти областей України (Одеської, Миколаївської, Хмельницької, Київської, Сумської та Луганської), завершився в Одесі.

Першість пройшов за підтримки відділення НОК України в Одеській області, повідомили Укрінформу у прес-службі комітету.

У фіналі зустрілися команди "Євроформат" (Київ) та "Мрія-2006" (Одеська область, Ананьїв), які подарували глядачам справжній футбольний спектакль – 3:3 в основний час. У серії пенальті перемогу здобули киянки.

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Додамо, що цей турнір з пляжного футболу серед жіночих команд став для Одеси ювілейним - десятим. Перший відбувся 2010 року. Кубок "Одеси-Спорт" зібрав п'ять команд регіону.