Українці здобули 29 ліцензій на перші в історії Всесвітні пляжні ігри

Восени на світову спортивну спільноту очікує історична подія – перші Всесвітні пляжні ігри, які відбудуться за ініціативи Асоціації Національних олімпійських комітетів.

Всесвітні пляжні ігри-2019 пройдуть 12 - 16 жовтня в Досі (Катар) і зберуть понад 1360 спортсменів зі всього світу, які розіграють 34 комплекти нагород. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Українські спортсмени здобули 29 ліцензій на змагання в Досі: з акватлону, баскетболу 3х3, відкритої води на 5 км, пляжної боротьби та пляжного футболу.

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Усього атлети на І Всесвітніх пляжних іграх змагатимуться у 14 видах спорту і 16 дисциплінах, а саме: триатлоні (акватлон), баскетболі 3х3, скелелазінні (болдеринг), пляжному гандболі, карате (ката), вітрильному спорті (кайтбординг), скейтбордингу, пляжному футболі, серфінгу (лонгборд, шортборд), плаванні (відкрита вода на 5 км), пляжному тенісі, пляжному волейболі, воднолижному спорті (вейкбординг, стрибки на водних лижах з трампліну) та пляжній боротьбі.