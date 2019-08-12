Названо найпунктуальніші авіакомпанії липня

Міністерство інфраструктури України опублікувало рейтинг пунктуальності українських та іноземних авіакомпаній за липень 2019 року, згідно з яким 82,3% рейсів вітчизняних авіакомпаній виконано вчасно.

Про це свідчить дані рейтингу пунктуальності, який оприлюднено на сайті Мінінфраструктури.

«82,3% рейсів українських та 80% іноземних авіакомпаній виконано вчасно», - йдеться в повідомленні.

Так, регулярність відправлення рейсів авіакомпанії «Мотор Січ» становить 94,8%, «Атлас Джет Україна» - 92,6%, «Роза вітрів» - 90,1 %, «Азур Ейр Україна» - 84,7%, «Джоніка» - 83,6%, «Міжнародні авіалінії України» - 81,2%, «Буковина» - 78,9%, «Скай Ап» - 74,1%, «ЯнЕір» - 65,9%; «Браво» - 61,9%.

Міністерство також оприлюднило рейтинг регулярності відправлення рейсів іноземними компаніями з аеропортів України. Зокрема, дві авіакомпаній виконали 100% рейсів вчасно. Це - Qatar Airways та Georgian Airways.

Впродовж липня 2019 року з аеропортів нашої країни українські авіакомпанії здійснили 5 625 авіарейсів, іноземні - 3 376.

Як повідомлялося, у червні цього року 73,9% рейсів українських та 77,4% іноземних авіакомпаній було виконано вчасно.