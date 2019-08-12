"Мотор Січ" змінила розклад авіарейсу Київ - Ужгород

Авіакомпанія "Мотор Січ" на період із 12 серпня до 30 вересня 2019 року внесла зміни до розкладу авіарейсів Київ - Ужгород.

Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

"З 12 серпня до 30 вересня 2019 року рейс М9 294 виконуватиметься за таким розкладом: виліт з Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) о 16:30, прибуття в Міжнародний аеропорт "Ужгород" о 18:30", - йдеться в повідомленні.

Як інформував Укрінформ, авіакомпанія "Мотор Січ" 3 червня 2019 року відкрила прямі регулярні рейси між Ужгородом і Києвом. Рейси виконувалися щопонеділка, щосереди й щоп'ятниці. Виліт із Ужгорода о 7:00, прибуття в аеропорт "Київ" о 9:00. Виліт із Києва о 18:30, прибуття в Ужгород о 20:30.

10 травня 2019 року з аеропорту "Ужгород" було здійснено останній рейс за відновленим у березні маршрутом Ужгород - Київ із пересадкою у Львові. Рейс був збитковим, в середньому ним користувалися десять пасажирів. До березня 2019 року з Міжнародного аеропорту "Ужгород" не здійснювалися польоти понад два роки.

Згодом, 16 травня, депутати Закарпатської облради проголосували за дофінансування авіаперевезень з тим, щоб між столицею та регіоном з червня відновився авіарейс сполученням Ужгород – Київ – Ужгород. Для того, щоб компенсувати перевізнику збитки у разі не заповнення рейсу, з обласного бюджету депутати вирішили виділити 2 млн грн.