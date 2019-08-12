Рівненщина чекає туристів на "Медових гостинах"

У Млинові, що на Рівненщині, готуються до проведення мистецького свята "Медові гостини".

Про це повідомляє Млинівська райдержадміністрація на своїй сторінці в Facebook .

"Мистецьке свято "Медові гостини" відбудеться вже традиційно у Млинові. Цьогоріч його проведуть у неділю, 18 серпня, напередодні великого релігійного свята – Преображення Господнього, або, як кажуть в народі, Спаса. На гостей чекатимуть смачні частування, цікаві виставки народних умільців та медоварів, святковий концерт від млинівчан та гостей", - йдеться в дописі.

Повідомляється також, що на святі відбудеться творча зустріч із відомою письменницею Дзвінкою Торохтушко та авторкою пісень Богданою Трофим’юк.

А на літературній платформі, що діятиме окремою локацією, можна буде поспілкуватися з письменниками Рівненщини та придбати їхні книги.