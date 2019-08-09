Тернопільщина готується до фестивалю трипільської культури «Вертеба»

Найближчими вихідними, 10-11 серпня, у селі Більче-Золоте Борщівського району на Тернопільщині проходитиме фестиваль трипільської культури «Вертеба».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Такий фестиваль проводимо вже третій рік поспіль. Передбачаємо провести наукові читання, конференції, серію екскурсій підземними лабіринтами печери Вертеба, де розташований єдиний у світ музей трипільської культури. Хочемо привернути увагу туристів, місцевих жителів до малознаних сторінок нашої історії, археології, збереження історико-культурної спадщини», - зазначив у коментарі кореспонденту агентства один із організаторів фестивалю, директор Борщівського обласного краєзнавчого музею Михайло Сохацький.

За його словами, на гостей фестивалю чекають майстер-класи майстрів народних художніх промислів, виступи автентичних фольклорних колективів, огляд трипільських старожитностей Тернопільщини у місцевому музеї, прогулянки кінною каретою старовинним парком.

Як відомо, печера Вертеба завдовжки понад 8 км розташована на околиці села Більче-Золоте Борщівського району. Її випадково виявили 1823 року. Печеру часто називають «Подільською Помпеєю», знахідки в якій сколихнули науковий світ. Перші дослідники знайшли тут велику кількість людських решток і кісток звірів. А ще - понад 35 тис. шматків та цілі глиняні посудини ще невідомої на той час цивілізації, більше сотні керамічних та глиняних фігурок, переважно жіночих, кам’яні знаряддя праці. Лише через 70 років з’ясувалося, що знайдені зразки зниклої культури автентичні тим, які в 1893 році знайшов під час розкопок Вікентій Хвойка у селі Трипілля під Києвом. Нині у Вертебі діє підземний музей трипільської культури.