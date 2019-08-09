Рогатин запрошує побачити, як печеться доля

В Рогатині, що на Івано-Франківщині, 24 серпня влаштують гастрономічно-весільний фестиваль "Спечу тобі долю".

Про це повідомляє Рогатинська міська рада.

"Цьогоріч місто Рогатин стало переможцем конкурсу Міністерства культури України "Малі міста – великі враження". В межах проекту "Створення Центру дослідження нематеріальної культурної спадщини Рогатинського Опілля" вже 24 серпня у нашому місті відбудеться унікальна подія – гастрономічно-весільний фестиваль"Спечу тобі долю", який не схожий до звичних гучних фестивалів", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначають у міськраді, головне завдання – збереження та популяризація автентичних місцевих традицій і презентація весільної обрядовості регіону та весільної гастрономії, головно "долі" - пишного солодкого хліба, який є неповторним атрибутом опільського весілля.