Українські авіакомпанії збільшують кількість рейсів до Батумі

Авіакомпанія YanAir, яка виконує щоденні регулярні авіарейси з Києва до Батумі, в серпні виконає чотири додаткові рейси на цьому маршруті.

Як повідомляє Центр розвитку туризму України, рейси заявлені на 16, 18, 23 і 26 серпня о 08:30 з київського аеропорту "Бориспіль". Приліт у Батумі о 12:00 за місцевим часом.

"Попит на відпочинок в грузинській Аджарії серед українців зростає, тому ми зважилися наприкінці туристичного сезону збільшити кількість авіарейсів у Батумі, при цьому практично не піднімаючи ціну навіть у пік літнього сезону", - повідомив комерційний директор авіакомпанії Yanair Тарас Стригуненко.

Читайте також: Харківський аеропорт у липні на чверть збільшив пасажиропотік

Вартість авіаквитків з Києва в Батумі в обидва кінці на сьогодні становить близько 5-5,6 тисяч гривень з багажем в залежності від дня вильоту.

За даними Департаменту туризму і курортів Аджарії, за 6 місяців 2019 року цей регіон Грузії відвідало 47 тисяч українців, що на 10% більше, ніж рік тому. Всього за підсумками 2019 року Грузія очікує понад 200 тисяч українських туристів (у 2018 році - 167 тисяч).