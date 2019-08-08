Харківський аеропорт у липні на чверть збільшив пасажиропотік

Міжнародний аеропорт «Харків» за підсумками липня 2019 року встановив новий історичний рекорд за обсягами пасажиропотоку на міжнародних і внутрішніх перельотах - 130,7 тисячі осіб.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі аеропорту, що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

«У липні 2019 року пасажиропотік аеропорту «Харків» склав 130,7 тисячі осіб. Це стало новим рекордом - кількість обслужених аеропортом за місяць пасажирів уперше перевищила позначку попереднього рекорду у 124 тисячі обслужених за місяць пасажирів», - повідомила «Нью Системс АМ» - компанія-оператор аеропорту, яка також входить до групи DCH.

У порівнянні з показниками липня 2018 року, зростання склало 25% - тоді було зафіксовано пасажиропотік у 104,5 тисячі осіб.

При цьому на міжнародних напрямках кількість пасажирів зросла на 25% і склала 109,7 тисячі, а на внутрішніх напрямках - на 23% і склала 21 тисячу.

Всього в липні 2019 року Харківський аеропорт обслужив 531 виліт, що на 14% більше, ніж у липні 2018 року, коли кількість вильотів склала 465.

«Рекордні показники обумовлені розширенням географії перельотів з харківського аеропорту. У липні поточного року було анонсовано ще кілька нових напрямків, рейси за якими незабаром будуть запущені з Харкова, - до Праги і Львова, а також запуск лоукост-рейсів Харків-Київ. Квитки на всі напрямки вже у продажу», - уточнили у пресслужбі аеропорту.

За даними «Нью Системс АМ», всього за сім місяців 2019 року послугами аеропорту скористалися 683,3 тисячі мандрівників - це на 25% більше, ніж за той же період минулого року. Кількість рейсів зросла на 15% і склала 3009. Лідерство за популярністю серед липневих мандрівників утримують Анталія, Київ, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх і Варшава.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів регіону. За 2018 рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. За кількістю здійснених вильотів, які протягом року становили не менше 9 тисяч, аеропорт Харкова входить у ТОП-5 найбільших аеропортів країни. У 2018 році аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів до Лондона, Відня, Дортмунда, Катовіце, Гданська і Вроцлава, а також сезонні рейси до Тбілісі, Батумі, Мілана, Барселони, Ріміні і Бургаса. У 2019 році аеропорт Харкова планує збільшити пасажиропотік на 25% - до 1,2 мільйона мандрівників шляхом залучення нових авіаперевізників.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, - лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень: Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, Ernest, МАУ, SkyUp і багато інших.