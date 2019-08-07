British Airways скасувала понад сотню рейсів через комп'ютерний збій

Британська авіакомпанія British Airways скасувала понад сотню рейсів через збій з комп'ютерними системами.

Про це повідомляє CNN з посиланням на компанію.

“У середу British Airways скасувала понад сотню рейсів через збій з комп'ютерними системами”, - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, ще понад 300 рейсів затримуються.

Тисячі мандрівники через збій “застрягли” в лондонських аеропортах Гітроу та Гатвік.

Як повідомили у British Airways, збій стався у системі, пов'язаній з реєстрацією пасажирів, та у системі з початку польоту літаків.

За словами речника компанії, пасажири зможуть перебронювати рейси на дати з 8 по 13 серпня.

Зазначається, що цей випадок зі збоєм в комп'ютерних системах у Лондоні не став першим для авіаперевізника.

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Так, у 2017 році British Airways скасувала всі свої рейси з Гітроу та Гатвіка після “масштабного збою у комп'ютерних системах”. Тоді від інциденту “постраждали” 75 тисяч пасажирів.

Як повідомлялося 6 серпня, в результаті екстреної посадки пасажирського літака British Airways у Валенсії постраждало 19 людей.