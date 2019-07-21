British Airways та Lufthansa скасували усі рейси до Каїра

У British Airways заявили, що скасування рейсів є “запобіжним заходом, що дозволить провести подальшу оцінку”.

Натомість, у Lufthansa зазначили лише, що “безпека є пріоритетом авіакомпанії, тому усі рейси до Каїра були тимчасово скасовані як запобіжний захід”.

Зазначається, що British Airways скасували рейси щонайменше на тиждень, у той час як в Lufhansa пообіцяли вже сьогодні відновити їх.

У міністерстві громадської авіації Єгипту Сіньхуа розповіли, що це рішення авіакомпаній було одним із “безпекових та політичних заходів, зумовлених внутрішніми подіями, а не єгипетськими”.

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Нагадаємо, що у 2015 році на борту російського літака, що вилетів із єгипетського Шарм-ель-Шейха, вибухнула бомба, забравши життя усіх 224 осіб на борту. З того часу МЗС Великобританії рекомендує британцям утриматися від польотів до цього міста. Утім, подібних засторог щодо Каїра офіційно оприлюднено не було.

Фото: news.sky.com