На Прикарпатті влаштують Свято сливи

У селі Надорожна, що в Тлумацькому районі Івано-Франківщини, 28 серпня відбудеться гастрономічний фестиваль "Свято сливи".

Про це повідомляє "Фіртка" із посиланням на директора Дністровського регіонального ландшафтного парку імені Сергія Дідича Михайла Ковтуна.

Основною метою заходу є відновлення, збереження та розвиток традицій сливового садівництва на Прикарпатті, популяризація покутської кухні та екотуристичного потенціалу села Надорожна і Тлумацької ОТГ в цілому.

Ще з давніх часів на благодатній надорожнянській землі завжди гарно родили сливи, з яких місцеві жителі готували різні цікаві смачні страви не тільки для себе, а, подейкують, й на експорт. Тому село Надорожна іноді називали "Сливоград", а місцеве населення – "слив’єнники".

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Фестиваль покликаний відкрити для гостей краю його історичну, культурну та рекреаційну, а особливо гастрономічну привабливість, сприяння розвитку туристичного потенціалу Тлумаччини. Окрім цього, фестиваль має на меті зібрати однодумців довкола ідеї пропагувати екологічну культуру.

Місія - привернути увагу і актуалізувати питання збереження та пропаганди етнічно-культурної та гастрономічної спадщини Покуття.