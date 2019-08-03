На криворізький фестиваль меду привезли 20 тонн солодкої продукції

У Кривому Розі в парку імені Юрія Гагаріна проходить 9-й Медовий фестиваль, що вже став традиційним.

Про це повідомляє сайт krivbass.city.

«Цьогоріч у нас на фестивалі понад 20 тонн меду, його вистачить на всіх городян. Дуже багато апітерапії сьогодні представлено в парку, на фестивалі працюють апітерапевти. Пасічники приготували подарунки для дітей, дітям з інвалідністю та подарунки бійцям АТО 17-ї танкової бригади», - зазначив організатор Медового фестивалю, журналіст Микола Крамаренко.

Щорічний захід зібрав пасічників з Дніпропетровської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Полтавської, Херсонської, Миколаївської та Кіровоградської областей, бджолярів з Німеччини та Польщі. До Кривого Рогу вони привезли, крім меду, й 3 тонни медовухи, а також різноманітні продукти бджільництва.

На алеях парку представлено мед різних сортів, свічки, мило, питний мед, вощина, маточне молочко, квітковий пилок, перга, настоянка на личинках воскової молі, прополіс, бджолиний підмор, медовуха й настоянка.

На фестивалі також представили свої ручні роботи криворізькі майстрині, кондитери й пекарі.

Фестиваль триватиме два дні.