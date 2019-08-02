На Чернігівщині стартує "енергетично-музичний" фестиваль LuMena

У місті Мена Чернігівської області, що є центром ОТГ, у п’ятницю стартує дводенний музичний фестиваль LuMena 2019, присвячений новим технологіям освітлення та розвитку.

Про це повідомила пресслужба Менської міської ради.

"ЛюМена - це єдиний фестиваль в Україні, присвячений новим технологіям освітлення та розвитку, спрямований на популяризацію енергозберігаючого способу життя населення. Метою організаторів є підвищення туристичної привабливості міста Мена та молодої Менської громади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програма фестивалю складається з концертів відомих рок-виконавців України, спортивних розваг, конкурсів, ярмарку хендмейду, нічного показу фільмів та інших розваг. Хедлайнерами фесту будуть популярні гурти Kozak System та Haydamaky.

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Для розміщення наметів відвідувачам виділяється місце для кемпінгу на березі мальовничого озера.

Як розповів в ефірі обласного телеканалу UA: Чернігів один з організаторів "ЛюМени", начальник відділу Менської міської ради Сергій Крицький, назва заходу походить від одиниці вимірювання світла "люмен" (що водночас може сприйматися, як "люблю Мену") і розповідає про впровадження у місті проекту Євросоюзу з модернізації вуличного освітлення. Він полягав у заміні старих ліхтарів на світлодіодні LED світильники, яких встановили майже 4,5 тисячі. Енергоощадним технологіям та пропаганді енергозбереження на фестивалі будуть присвячені окремі локації, конкурси та вікторини.