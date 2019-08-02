На Чернігівщині стартує "енергетично-музичний" фестиваль LuMena
Про це повідомила пресслужба Менської міської ради.
"ЛюМена - це єдиний фестиваль в Україні, присвячений новим технологіям освітлення та розвитку, спрямований на популяризацію енергозберігаючого способу життя населення. Метою організаторів є підвищення туристичної привабливості міста Мена та молодої Менської громади", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що програма фестивалю складається з концертів відомих рок-виконавців України, спортивних розваг, конкурсів, ярмарку хендмейду, нічного показу фільмів та інших розваг. Хедлайнерами фесту будуть популярні гурти Kozak System та Haydamaky.
Для розміщення наметів відвідувачам виділяється місце для кемпінгу на березі мальовничого озера.
Як розповів в ефірі обласного телеканалу UA: Чернігів один з організаторів "ЛюМени", начальник відділу Менської міської ради Сергій Крицький, назва заходу походить від одиниці вимірювання світла "люмен" (що водночас може сприйматися, як "люблю Мену") і розповідає про впровадження у місті проекту Євросоюзу з модернізації вуличного освітлення. Він полягав у заміні старих ліхтарів на світлодіодні LED світильники, яких встановили майже 4,5 тисячі. Енергоощадним технологіям та пропаганді енергозбереження на фестивалі будуть присвячені окремі локації, конкурси та вікторини.