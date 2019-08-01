Фестиваль органної музики у Рівному зібрав виконавців із чотирьох країн

Два тижні триватиме Другий Міжнародний фестиваль MUSICA VIVA ORGANUM, який розпочався в четвер у Рівному.

Про це повідомляє сайт обласної філармонії, зі сцени якої упродовж фестивалю лунатиме органна музика.

«Фестиваль - мистецька подія сакрального значення. Це – знайомство із творцями та виконавцями органної музики різних епох, країн та континентів. До Рівного прибули музиканти зі США, Хорватії, Чехії та України», - йдеться у повідомленні.

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Як сподіваються організатори мистецької імпрези, Другий Міжнародний фестиваль «Жива музика органу - 2019» стане великим і неповторним святом духовності та культурного порозуміння між людьми з різних країн.