У Львові день народження Кузьми (Скрябіна) відзначать симфонічним концертом “Шампанські очі”.

Про це журналістам сьогодні повідомили організатори, серед яких і батьки співака.

“17 серпня о 20.00 у Ботанічному саду імені Івана Франка відбудеться масштабний концерт «Шампанські очі», присвячений українському співаку Андрію Кузьменку. Цього дня йому виповнився б 51 рік”,- повідомили організатори.

Як зазначила начальник управління туризму Львівської облдержадміністрації Наталія Табака, кращі твори Андрія будуть звучати виключно голосами інструментів серед природи Ботанічного саду. У програмі концерту - відомі пісні з репертуару Кузьми Скрябіна у виконанні естрадно-симфонічного оркестру під керівництвом відомого українського диригента Миколи Лисенка.

“Проект “Шампанські очі” – це естрадно-симфонічна версія хітів Андрія, зокрема “Спи собі сама”, “Мам”, “Люди, як кораблі” і, звісно ж, пісня із однойменною назвою проекту. Прем’єра проекту відбулась у грудні минулого року, музиканти проїхали 15 міст України. Хоч у музиці не звучать слова, але там є теми у стилі Поля Моріа, який означає радість, і люди після концертів мають почуття щастя”, - розповіла мама співака Ольга Михайлівна Кузьменко.

Родзинкою заходу стане виступ італійського співака та композитора Альфонсо Олівера, який виконає пісню “Мам”.

“Мені дуже приємно, що стільки людей пам’ятають нашого сина. Особливо це відчувається напередодні його дня народження та загибелі. Стільки людей з усієї України та із-за кордону приходять відвідати його могилу у Брюховичах. Там є книга пам’яті, де люди роблять свої записи про те, що не встигли сказати Кузьмі за життя. П’ятий рік Андрійка немає і книга уже закінчується”,- сказав батько Скрябіна Віктор Кузьмич Кузьменко.

Кошти від продажу квитків на концерт скерують у Благодійний фонд Кузьми Скрябіна.

Організатори просять усіх слухачів концерту дотримуватись дрес-коду та взути кеди, бо як говорив Кузьма: “Яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш в них Парижем!?”