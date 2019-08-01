“Зірку" пам’яті на честь українського музиканта та композитора Кузьми Скрябіна та “зірку” на честь українського рок-гурту “Друга Ріка” відкрили 1 серпня 2019 року на “Площі зірок” біля ТРЦ “Gulliver” у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не я повинна тут стояти і не я повинна сказати ці слова. Завжди, коли закінчувався концерт, Андрій (справжнє ім’я Кузьми Скрябіна - авт.) казав “дякую, люди”. Дякую, Андрійко, за те, що ти є в наших серцях і душі, і в мільйонів людей. Дякуємо ми тобі за те, що ти нам дав надію і віру, і кожному дав право бути таким, як ти є і кожен щоб мав право на помилки. І був справжнім патріотом своєї країни. Давайте робити світ кращим, давайте берегти своїх рідних і пам’ятати про те, що коли ми підемо звідси, життя далі буде продовжуватися і залишиться тільки те, що ми тут залишимо. Дякую вам, люди, дякую за підтримку”, - сказала під час відкриття дружина Кузьми Скрябіна та засновниця фонду ім. Кузьми Скрябіна Світлана Бабійчук.

У Києві відкрили “зірки” на честь Кузьми Скрябіна та гурту “Друга Ріка” / Фото: Мінченко Геннадій. Укрінформ

На події також були присутні музиканти гурту “Скрябін” та гурту “Друга Ріка”, акторка та телеведуча Яніна Соколова, звукорежисер і музичний продюсер Володимир Бебешко та співачка Руслана Лижичко.

“Я сподіваюсь, що ця ініціатива буде продовжена. У нас ще є багато справжніх українських артистів, які на це заслуговують. І я маю на увазі артисток теж”, - додав зі свого боку музикант та лідер рок-гурту “Друга Ріка” Валерій Харчишин.

За словами організаторів події, “зірки” Кузьми Скрябіна та “Другої Ріки” стали відповідно 30 та 31 серед тих, які вже відкриті на київській “Площі зірок”. Проєкт існує з 2015 року, і свою “зірку” отримали, зокрема: актор і телеведучий Володимир Горянський, українська актриса театру і кіно Ада Роговцева, група С.К.А.Й, ТНМК, The Maneken, український боксер, чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол, український актор Богдан Ступка, українська художниця Марія Примаченко.

Як відомо, український композитор, музикант, письменник та лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір Львівської області. Він записав 20 студійних альбомів, майже 70 кліпів, організував власне інтернет-радіо, автор кількох книжок та багатьох інших проєктів. Трагічно загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля с. Лозуватка на Дніпропетровщині.

Гурт “Друга Ріка” - український рок-гурт, створений у 1996 році, лідером якого є Валерій Харчишин. За роки існування "Друга Ріка" випустила 7 студійних альбомів та дві збірки пісень.