У Києві “запалали” зірки Борзова, Клочкової, Медведенка і Романчука

У Києві на Спортивній площі відбулося урочисте відкриття зірок чотирьох видатних спортсменів України.

3 липня біля ТРЦ Gulliver "запалили" зірки українських спортсменів Яни Клочкової, Станіслава Медведенка, Михайла Романчука та Валерія Борзова.

Відео з місця події:

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Пловчиха Яна Клочкова є чотириразовою олімпійською чемпіонкою; професійний баскетболіст Станіслав Медведенко є дворазовим чемпіоном Національної баскетбольної асоціації; плавець вільного стилю Михайло Романчук - чемпіон Європи і Світу 2018 року і призер чемпіонату світу; легкоатлет-спринтер Валерій Борзов є дворазовим олімпійським чемпіоном і триразовим призером Олімпійських ігор.

Фото: ФЛАУ