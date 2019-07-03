Футбольна збірна спортивних журналістів України виграла матч у команди УАФ

Футбольна збірна спортивних журналістів України виграла матч у команди УАФ

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Укрінформ
Збірна спортивних журналістів України провела товариський матч із командою Української асоціації футболу, головним призом в якому вже кілька років поспіль є перехідний Кубок виклику.

Поєдинок відбувся 2 липня на честь Міжнародного дня спортивного журналіста і пройшов на одному зі штучних полів НТК ім. В. Баннікова. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Команда УАФ під керівництвом тріумфатора чемпіонату світу серед юнацьких збірних U-20 Олександра Петракова, у складі якої на поле виходили президент УАФ Андрій Павелко, перший віце-президент організації Вадим Костюченко, головний тренер збірної України U-15 Сергій Нагорняк, дала журналістам справжній бій, відкривши рахунок у матчі. Утім, журналісти, склад яких був підсилений колишніми футболістами, а нині — ТВ-експертами Андрієм Вороб'єм, Едуардом Цихмейструком та Володимиром Бондаренком, зуміли переломити хід гри й завдяки влучним ударам Вороб'я та коментатора Віктора Вацка вирвали перемогу — 2:1.

Після завершення зустрічі президент УАФ Андрій Павелко зазначив: “Це була надзвичайно тепла і цікава зустріч добрих друзів і багаторічних партнерів, яких об’єднує футбол. Дякую всім учасникам матчу за яскраву гру й щоденний внесок у розвиток та популяризацію українського футболу”.

Почесний Кубок виклику капітан та граючий тренер команди журналістів, заслужений журналіст України Валентин Щербачов отримав із рук Олександра Петракова, а організатори матчу також відзначили цінними призами кращих гравців зустрічі.

Футбольна збірна спортивних журналістів України виграла матч у команди УАФ / Фото: УАФ

Міжнародний день спортивного журналіста відзначають за ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси з 1995 року. Вже кілька років Українська асоціація футболу та Асоціація спортивних журналістів відзначають це свято, проводячи товариський футбольний матч.

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Наступний розіграш Кубка виклику збірна журналістів проведе проти ветеранів ФК “Чорноморець”. Матч відбудеться в Одесі 27 липня напередодні відкриття футбольного сезону — матчу за Суперкубок України між київським “Динамо” та донецьким “Шахтарем”.

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