Збірна спортивних журналістів України провела товариський матч із командою Української асоціації футболу, головним призом в якому вже кілька років поспіль є перехідний Кубок виклику.

Поєдинок відбувся 2 липня на честь Міжнародного дня спортивного журналіста і пройшов на одному зі штучних полів НТК ім. В. Баннікова. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Команда УАФ під керівництвом тріумфатора чемпіонату світу серед юнацьких збірних U-20 Олександра Петракова, у складі якої на поле виходили президент УАФ Андрій Павелко, перший віце-президент організації Вадим Костюченко, головний тренер збірної України U-15 Сергій Нагорняк, дала журналістам справжній бій, відкривши рахунок у матчі. Утім, журналісти, склад яких був підсилений колишніми футболістами, а нині — ТВ-експертами Андрієм Вороб'єм, Едуардом Цихмейструком та Володимиром Бондаренком, зуміли переломити хід гри й завдяки влучним ударам Вороб'я та коментатора Віктора Вацка вирвали перемогу — 2:1.

Після завершення зустрічі президент УАФ Андрій Павелко зазначив: “Це була надзвичайно тепла і цікава зустріч добрих друзів і багаторічних партнерів, яких об’єднує футбол. Дякую всім учасникам матчу за яскраву гру й щоденний внесок у розвиток та популяризацію українського футболу”.

Почесний Кубок виклику капітан та граючий тренер команди журналістів, заслужений журналіст України Валентин Щербачов отримав із рук Олександра Петракова, а організатори матчу також відзначили цінними призами кращих гравців зустрічі.

Футбольна збірна спортивних журналістів України виграла матч у команди УАФ / Фото: УАФ

Міжнародний день спортивного журналіста відзначають за ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси з 1995 року. Вже кілька років Українська асоціація футболу та Асоціація спортивних журналістів відзначають це свято, проводячи товариський футбольний матч.

Наступний розіграш Кубка виклику збірна журналістів проведе проти ветеранів ФК “Чорноморець”. Матч відбудеться в Одесі 27 липня напередодні відкриття футбольного сезону — матчу за Суперкубок України між київським “Динамо” та донецьким “Шахтарем”.