Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у відборі на ЧС-2019

У Мінську (Білорусь) відбулося жеребкування кваліфікаційного турніру чемпіонату світу з пляжного футболу 2019 року.

Підопічні Євгена Варениці потрапили до групи D європейського відбору світової першості, який пройде 19 - 27 липня. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Суперниками збірної України стали Іспанія, Азербайджан і Латвія.

Усі групи європейського відбору на ЧС-2019

Група А: Росія, Німеччина, Угорщина, Естонія.

Група В: Португалія, Франція, Норвегія, Молдова.

Група С: Італія, Польща, Чехія, Казахстан.

Група D: Іспанія, Україна, Азербайджан, Латвія.

Група E: Швейцарія, Білорусь, Туреччина, Литва.

За підсумками групового етапу до плей-офф вийдуть 16 збірних (по три з кожної групи і найсильніша четверта команда). Право зіграти на чемпіонаті світу 2019 року, який пройде восени в Парагваї, отримають 5 кращих збірних Європи.