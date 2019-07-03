Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у відборі на ЧС-2019
Укрінформ
У Мінську (Білорусь) відбулося жеребкування кваліфікаційного турніру чемпіонату світу з пляжного футболу 2019 року.
Підопічні Євгена Варениці потрапили до групи D європейського відбору світової першості, який пройде 19 - 27 липня. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Суперниками збірної України стали Іспанія, Азербайджан і Латвія.
Усі групи європейського відбору на ЧС-2019
Група А: Росія, Німеччина, Угорщина, Естонія.
Група В: Португалія, Франція, Норвегія, Молдова.
Група С: Італія, Польща, Чехія, Казахстан.
Група D: Іспанія, Україна, Азербайджан, Латвія.
Група E: Швейцарія, Білорусь, Туреччина, Литва.
За підсумками групового етапу до плей-офф вийдуть 16 збірних (по три з кожної групи і найсильніша четверта команда). Право зіграти на чемпіонаті світу 2019 року, який пройде восени в Парагваї, отримають 5 кращих збірних Європи.