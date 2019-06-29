Збірна України з пляжного футболу програла швейцарцям матч за

Збірна України з пляжного футболу програла швейцарцям матч за "бронзу" Мінська-2019

Укрінформ
Футболісти збірної України з пляжного футболу не змогли у суботу виграти у команди Швейцарії "бронзовий" фінал турниру  ΙΙ Європейських ігор.

Підопічні Євгена Варениці на майданчику мінського спортивно-оздоровчого комплексу "Олімпійський" поступилися суперникам з рахунком 4:5, повідомляє Укрінформ.

М'ячі в нашій команді забили Андрій Борсук (2) Костянтин Макеєв та Ігор Борсук, у швейцарців -  Деян Станкович (2), Ноель Отт, Валентин Яггі і Сандро Спаччаротелла. 

"Золото" сьогодні розіграють Іспанія та Португалія.

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Нагадаємо, збірна України на груповому етапі обіграла Італію та Іспанію, достроково завоювавши путівку до півфіналу. 

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