Збірна України з пляжного футболу поступилася Португалії у півфіналі Мінська-2019
Укрінформ
Збірна України не змогла у пʼятницю пробитися у фінал турниру з пляжного футболу ΙΙ Європейських ігор.
Підопічні Євгена Варениці на майданчику мінського спортивно-оздоровчого комплексу "Олімпійський" поступилися в овертаймі команді Португалії - 2:3, повідомляє Укрінформ.
В іншому матчі 1/2 фіналу збірна Іспанії обіграла Швейцарію - 5:3.
Таким чином, завтра у матчі за "бронзу" наша команда зустрінеться зі швейцарцями, а "золото" розіграють Іспанія та Португалія.