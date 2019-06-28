Збірна України з пляжного футболу поступилася Португалії у півфіналі Мінська-2019

Збірна України не змогла у пʼятницю пробитися у фінал турниру з пляжного футболу ΙΙ Європейських ігор.

Підопічні Євгена Варениці на майданчику мінського спортивно-оздоровчого комплексу "Олімпійський" поступилися в овертаймі команді Португалії - 2:3, повідомляє Укрінформ. В іншому матчі 1/2 фіналу збірна Іспанії обіграла Швейцарію - 5:3. Читайте також: Збірна України з пляжного футболу програла матч 3 туру, але вийшла до плей-офф Мінська-2019 Таким чином, завтра у матчі за "бронзу" наша команда зустрінеться зі швейцарцями, а "золото" розіграють Іспанія та Португалія.