Збірна України з пляжного футболу програла матч 3 туру, але вийшла до плей-офф Мінська-2019

Гравці збірної України з пляжного футболу поразкою завершили груповий раунд змагань ΙΙ Європейських ігрор у столиці Білорусі.

Матч 3-го туру Росія - Україна закінчився на майданчику мінського спортивно-оздоровчого комплексу "Олімпійський" з рахунком 5:1, повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі 3-го туру квартету В зустрінуться збірні Італії та Іспанії.

У попередніх матчах українці перемогли італійців (4:4, серія пенальті - 4:3) та іспанців (6:4). Цього вистачило для виходу до плей-офф змагань.

Становище команд групи В на цю хвилину: Україна - 4 очки (після 3-х ігор), Італія - 3 (2), Росія - 3 (3), Іспанія - 2 (2).

Нагадаємо, до півфіналу ΙΙ Європейських ігор вийдуть по дві кращі команди груп А і В. Матчі 1/2 фіналу пройдуть 28 червня, фінальний поєдинок - 29 червня.