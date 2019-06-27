Веслувальниці Повх і Кукліновська - чемпіонки Мінська-2019

Українські веслувальниці Марія Повх і Людмила Кукліновська здобули у п'ятницю золоті медалі ІІ Європейських ігор-2019 у Мінську.

Наша байдарка-двійка показала перший результат у фінальному заїзді на 20 метрів, повідомляє Укрінформ.

Другими на фініші були представниці Німеччини Франциска Йон та Тіна Дітце, третіми - веслувальниці Білорусі Ольга Худзенко та Марина Литвинчук.

Після цієї перемоги збірна України вийшла на третє місце у командному заліку Ігор-2019 - 23 медалі (6 золотих, 10 срібних, 7 бронзових). Лідирують збірні Росії та Білорусі.