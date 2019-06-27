Хоцянівський бронзову нагороду Євроігор-2019 присвятив донечці та дружині

Бронзовий призер ІІ Європейських ігор з вільної боротьби у ваговій категорії до 125 кг український спортсмен Олександр Хоцянівський поділився враженнями від свого виступу в Мінську.

Олександр Хоцянівський в коментарі прес-службі Національного олімпійського комітету України, зокрема, зазначив, що на другі в своєму житті Європейські ігри їхав з особливим бажанням здобути нагороду.

“На І Європейських іграх в Баку-2015 мені не вдалося поборотися за медаль, тому на Мінськ-2019 їхав з особливим бажанням здобути нагороду. Безумовно, ставив завдання як мінімум вийти у фінал, але радий і “бронзі”.

Участь у Європейських іграх має дуже велике значення на шляху до олімпійського Токіо-2020. Це перший етап напередодні ліцензійного чемпіонату світу, коли можна зустрітися з сильними суперниками, першими номерами збірних. Хочу також відзначити дуже гарну організацію Ігор: все на найвищому рівні. На мій погляд, Мінськ-2019 не поступається навіть Олімпійським іграм”, - зазначив Хоцянівський.

Також борець висловив щирі слова вдячності українським вболівальникам, колегам у збірній України за чудову підтримку на трибунах, завдяки якій він зміг досягти такого успіху.

А свою нагороду Олександр Хоцянівський присвятив донечці та дружині, яка вчора святкувала свій день народження.

Як повідомляв Укрінформ, 28-річний уродженець Донецька Олександр Хоцянівський приніс збірній України першу медаль із боротьби на Європейських іграх-2019 у Мінську. Український борець вільного стилю у ваговій категорії до 125 кг завоював бронзову медаль, перемігши в поєдинку за третє місце турка Фатіха Ясарлі з рахунком 2:1.

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Сьогодні, 27 червня, об 11.20 у змаганнях з вільної боротьби вступають у боротьбу за нагороди Європейських ігор представниці жіночої збірної України Оксана Лівач (до 50 кг), Ірина Чихрадзе (до 57 кг), Юлія Ткач (до 62 кг), Алла Белінська (до 76 кг). Півфінальні сутички розпочнуться о 18.00. Фінали - 28 червня.

О 18.40 розпочнеться фінальний блок змагань, у якому за бронзові медалі змагатимуться Гор Оганнесян (до 65 кг) і Муразі Мчелідзе (до 97 кг). О 19.10 за "золото" Мінська-2019 побореться Юлія Хавалджи (до 53 кг), о 20.00 за "бронзу" боротиметься Алла Черкасова (до 68 кг).