На Європейських іграх в Мінську сьогодні розіграють 24 комплекти медалей

На Європейських іграх в Мінську сьогодні розіграють 24 комплекти медалей

Укрінформ
Учасники II Європейських ігор в Мінську (Білорусь) у четвер, 27 червня, розіграють 24 комплекти нагород у шести видах спорту.

У шостий медальний день Європейських ігор-2019 визначаться переможці та призери у вільній боротьбі, веслуванні на байдарках і каное, стрільбі з лука, стендовій стрільбі (скіт), велотреку (гонка за очками, скретч, командний спринт) та кульовій стрільбі, повідомляє Укрінформ.

Крім того, відбудуться попередні змагання з бадмінтону, жіночої боротьби, спортивної гімнастики (кваліфікація в чоловічому і жіночому багатоборстві), настільного тенісу та пляжного футболу (Україна в групі В зіграє з Росією).

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Загалом до 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород.

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