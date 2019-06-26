Україна посідає 5 місце після п'ятого медального дня II Європейських ігор

На Європейських іграх-2019 в Мінську (Білорусь) відбувся п'ятий медальний день, протягом якого було розіграно 16 комплектів нагород.

Як повідомляв Укрінформ, скарбничка збірної України 26 червня поповнилася трьома медалями.

Два "срібла" здобули веслувальники - Олександр Сиромятников та Олег Кухарик посіли 2-е місце у фіналі байдарки-двійки на дистанції 1000 метрів, а Андрій Рибачок та Юрій Вандюк фінішували другими у фіналі каное-двійки на дистанції 1000 метрів.

Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський став бронзовим призером Європейських ігор у ваговій категорії 125 кг.

В активі "синьо-жовтих" тепер 5 золотих, 10 срібних і 7 бронзових.

У загальнокомандному заліку лідирує збірна Росії - 28 золотих, 15 срібних і 20 бронзових медалей. Другими йдуть господарі II Ігор-2019 білоруси (15, 11, 19), третіми - спортсмени Грузії (6, 6, 10), четвертими - представники Італії (6, 5, 3). Україна (5, 10, 7) посідає п'яте місце, шості - французи (5, 1, 9), сьомі - німці (4, 1, 5).

Володарями нагород в Мінську вже стали представники 37 країн з 50 команд-учасниць.

На фото: Олександр Хоцянівський.