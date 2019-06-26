Українські каноїсти виграли "срібло" на Європейських іграх-2019

На II Європейських іграх в Мінську (Білорусь) проходить п'ятий медальний день.

Срібними призерами Європейських ігор стали українські веслувальники Андрій Рибачок та Юрій Вандюк, які посіли 2-е місце у фіналі каное-двійки на дистанції 1000 метрів з результатом 3 хвилини 41,692 секунди, повідомляє Укрінформ.

Переміг у цій дисципліні екіпаж з Румунії (3.40,919), третіми стали росіяни (3.42.547).

В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 21 нагорода - 5 золотих, 10 срібних та 6 бронзових.

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту.