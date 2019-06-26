Екіпаж байдарки-двійки приніс Україні двадцяту медаль на Європейських іграх-2019

На II Європейських іграх в Мінську (Білорусь) проходить п'ятий медальний день.

Срібними призерами Європейських ігор стали українські веслувальники Олександр Сиромятников і Олег Кухарик, які посіли 2-е місце у фіналі байдарки-двійки на дистанції 1000 метрів з результатом 3 хвилини 18,865 секунди, повідомляє Укрінформ.

Переміг у цій дисципліні екіпаж з Німеччини (3.18,175), третіми стали росіяни (3.19.023).

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В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 20 нагород - 5 золотих, 9 срібних та 6 бронзових.

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород в 15 видах спорту.