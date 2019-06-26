На Європейських іграх в Мінську сьогодні розіграють 16 комплектів медалей

Учасники II Європейських ігор в Мінську (Білорусь) у середу, 26 червня, розіграють 16 комплектів нагород у п'яти видах спорту.

У п'ятий медальний день Європейських ігор-2019 визначаться переможці та призери у вільній боротьбі, веслуванні на байдарках і каное, настільному тенісі, стрільбі з лука і кульовій стрільбі, повідомляє Укрінформ.

Крім того, відбудуться попередні змагання з легкої атлетики, бадмінтону, боксу, вільної боротьби, стендової стрільби і пляжного футболу (Україна в групі В зіграє з Іспанією).

Читайте також: Україна зберегла 4 місце після четвертого медального дня II Європейських ігор

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород.