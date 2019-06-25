Україна зберегла 4 місце після четвертого медального дня II Європейських ігор

На Європейських іграх-2019 в Мінську (Республіка Білорусь) відбувся четвертий медальний день, протягом якого було розіграно 8 комплектів нагород.

Як повідомляв Укрінформ, скарбничка збірної України поповнилася 19-ю медаллю - "срібло" в синхронних стрибках на батуті виграв дует у складі Світлани Малкової і Марини Кійко.

В активі "синьо-жовтих" тепер 5 золотих, 8 срібних і 6 бронзових.

У загальнокомандному заліку лідирує збірна Росії - 24 золотих, 13 срібних і 16 бронзових медалей. Другими йдуть господарі II Європейських ігор білоруси (14, 9, 18), третіми - спортсмени Грузії (6, 5, 9). Україна (5, 8, 6) залишилася на четвертій позиції, п'яті - італійці (5, 4, 3), шості - французи (5, 0, 7).

Володарями нагород в Мінську вже стали представники 35 країн з 50 команд-учасниць.

Фото: БЕЛТА.