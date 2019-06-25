Українські батутистки виграли "срібло" на Європейських іграх-2019

Другу медаль у змаганнях зі стрибків на батуті II Європейських ігор у Мінську (Білорусь) приніс збірній України дует у складі Світлани Малкової та Марини Кійко.

Український тандем Малкова - Кійко показав "срібний" результат у синхронних стрибках - 48,240 бала, повідомляє Укрінформ.

Перемогли у цьому виді змагань представники Білорусі Ганна Гончарова і Марія Махаринська, які отримали від суддів 50,230 бала. Бронзовими призерами стали батутисти з Росії Ірина Кундіус та Яна Павлова (48,140).

Читайте також: Збірна України з пляжного футболу в серії пенальті обіграла Італію на Європейських іграх

Тепер у "синьо-жовтих" 19 нагород - 5 золотих, 8 срібних і 6 бронзових.

30 червня на II Європейських іграх у Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.

На фото Марина Кійко.