Збірна України з пляжного футболу в серії пенальті обіграла Італію на Європейських іграх

Гравці збірної України з пляжного футболу з перемоги розпочали груповий раунд змагань на ΙΙ Європейських іграх у столиці Білорусі.

У стартовій грі підопічні Євгена Варениці в серії пенальті обіграли на арені мінського спортивно-оздоровчого комплексу "Олімпійський" команду Італії - 4:3 (основний час - 4:4), повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі групи В Росія програла в овертаймі Іспанії - 4:5.

До півфіналу турніру вийдуть дві кращі команди. Інші збірні розіграють між собою п'яте-восьме місця.

Фінальний поєдинок відбудеться 29 червня.