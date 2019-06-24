Українські батутисти виграли "срібло" на Європейських іграх-2019

Першу медаль третього медального дня Європейських ігор-2019 приніс збірній України дует батутистів у складі Антона Давиденка та Миколи Просторова.

Український тандем Давиденко - Просторов показав "срібний" результат у синхронних стрибках - 51,350 бала, повідомляє Укрінформ.

Перемогли у цьому виді змагань представники Польщі, які отримали від суддів 51,450 бала. Бронзовими призерами стали батутисти з Грузії з результатом у 50,790 бала.

Тепер у "синьо-жовтих" 18 нагород - 5 золотих, 7 срібних і 6 бронзових.

До 30 червня на II Європейських іграх у Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.