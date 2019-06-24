Європейські ігри: сьогодні розіграють 14 комплектів нагород

Переможці та призери у баскетболі 3х3, дзюдо, стрибках на батуті, кульовій стрільбі, спортивній аеробіці та стендовій стрільбі визначаться в понеділок, 24 червня, на II Європейських іграх в Мінську (Білорусь).

У третій медальний день Європейських ігор розіграють 14 комплектів нагород, повідомляє Укрінформ.

Дзюдоїстки змагатимуться за медалі у вагових категоріях до 78 кг та понад 78 кг, дзюдоїсти - у 90 кг, 100 кг та понад 100 кг; батутисти - у синхронних стрибках (чоловіки) та індивідуальних стрибках (жінки); у кульовій стрільбі - пневматична гвинтівка та малокаліберний пістолет (змішані команди); в стендовій стрільбі - трап (змішані команди); у спортивній аеробіці - мікст.

Крім того, відбудуться попередні змагання у бадмінтоні, стрільбі з лука, боксі та настільному тенісі.

До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород.