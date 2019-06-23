Влада Нікольченко: У Мінську була репетиція перед Олімпіадою в Токіо

Українська представниця художної гімнастики Влада Нікольченко, яка сьогодні зробила подвійний бронзовий подарунок українським вболівальникам ,поділилася враженнями про власний виступ на ІІ Європейських іграх у Мінську.

Вона підкреслила, що Ігри у Мінську - відповідальний старт перед Олімпіадою-2020 у Токіо, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

"Загалом я задоволена результатом, але завжди можна краще. Були недоліки у вправах з булавами та обручем, працюватиму, щоб їх позбутися. Європейські ігри – дуже відповідальний старт, і для мене це репетиція перед Олімпіадою в Токіо... Мій успіх – це наша заслуга з Іриною Іванівною Дерюгіною. Це наші дві спільні "бронзи", - заявила гімнастка.

Як інформувало агентство, Нікольченко двічі сходила на третю сходинку п'єдесталу після успішних виступів у вправах з обручем та булавами.