Влада Нікольченко виграла другу "бронзу" в художній гімнастиці на Європейських іграх

Українка Влада Нікольченко вдруге піднялася на п'єдестал в окремих вправах художньої гімнастики на ІІ Європейських іграх, які проходять у Мінську (Білорусь).

16-річна харків'янка Нікольченко після призового виступу у вправах з обручем виграла другу бронзову нагороду Європейських ігор - у вправах з булавами, повідомляє Укрінформ.

В активі "синьо-жовтих" вже 9 нагород - 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові.

До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.