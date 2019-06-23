Українська грація Влада Нікольченко здобула "бронзу" Мінська-2019

16-річна харків'янка Влада Нікольченко завоювалу у неділю бронзову медаль змагань з художньої гімнастики на ІІ Європейських іграх у Мінську.

Українська грація була третьою у вправах з обручем, повідомляє Укрінформ.

На перших двох позиціях розташувалися Діна Аверіна з Росії та Катерина Галкіна з Білорусі.

Це вже восьма нагорода України на Іграх-2019: 3 золоті, 3 срібні та 2 бронзові.

До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15-ти видах спорту.