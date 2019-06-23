Українські самбісти виступлять у "золотому" та шістьох "бронзових" фіналах Ігор-2019

Збірна України із самбо продовжує боротьбу за нагороди ІІ Європейських ігор, що тривають у столиці Білорусі.

За підсумками сьогоднішньої ранкової сессії змагань українці мають один "золоти" фінал та шість поєдинків за "бронзу", повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

Золоту медаль у ваговій категорії до 68 кг увечері має шанс здобути Катерина Москальова.

Сутички за бронзові нагороди проведуть Марія Буйок (до 52 кг), Анастасія Шевченко (до 60 кг), Галина Ковальська (до 80 кг), Дмитро Євдошенко (до 62 кг), Дмитро Стеценко (до 90 кг) та Станіслав Бондаренко (понад 100 кг).

Нині на Іграх-2019 в активі України 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзова медалі.

До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15-ти видах спорту.